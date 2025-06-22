В Иране подтвердили атаки ВВС США по объектам в Фордо и Натанзе

NYT: в Иране заявили, что ВВС США нанесли удары по объектам в Фордо и Натанзе

Военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали объекты в Фордо и Натанзе около 2:30 утра по местному времени. Об этом заявили газете The New York Times иранские чиновники.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».

По данным телеканала Al Jazeera, Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор за несколько часов до атаки США на иранские объекты.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с атакой США на Иран.

До этого стало известно, что на этой неделе США и Израиль провели «напряженный» телефонный разговор. Израиль предупредил администрацию Трампа о том, что не хочет ждать две недели до заключения возможной ядерной сделки с Ираном и готов нанести удар по объекту в Фордо. Источник в Вашингтоне отметил, что власти Израиля считают две недели слишком большим сроком и призывают к «более срочным» мерам.

После атаки США по Ирану Белый дом предупредил телеканалы о готовящемся обращении Трампа к нации.