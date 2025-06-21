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СМИ сообщили об атаках израильских дронов на иранские города

Tasnim: силы ПВО Ирана перехватывают израильские дроны в районе Бендер-Аббаса

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана перехватывают израильские беспилотники над городами Бендер-Аббас и Бендер-Ленге в провинции Хормозган. Об этом сообщило агентство Tasnim.

В материале нет информации о пострадавших или материальном ущербе после атаки.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

21 июня иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил что Иран готов вести диалог для подтверждения мирного характера своей ядерной программы.

Ранее Медведев призвал Израиль отказаться от ядерных программ вместе с Ираном.

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