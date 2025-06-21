Медведев призвал Израиль отказаться от ядерных программ вместе с Ираном

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Израилю бы стоило вместе с Ираном отказаться от ядерных программ.

Политик отметил, что точной информации о наличии у Ирана ядерного оружия нет, однако у Израиля есть секретная ядерная программа.

«Что ж, пусть они (Иран и Израиль — «Газета.Ru») совместно откажутся от таких программ под наблюдением Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ. Почему Тель-Авиву разрешено, а Тегерану — нет?» — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ напомнил, что в прошлом подобный отказ назывался «нулевым вариантом». Также политик указал, что Тегеран видит свое выживание за счет ядерной программы и продолжит ее реализовывать. И в случае, если Израиль при возможной помощи США и дальше будет пытаться уничтожить всю программу, то нет никакого сомнения в том, что Иран будет вынужден применить ядерное оружие, если оно у него есть, резюмировал Медведев.

На этой неделе в Женеве Иран провел переговоры с тремя европейскими странами. На встрече присутствовали министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В ходе нее договорились продолжить переговоры по ядерной программе Ирана.

Позднее в Исламской Республике заявили, что предложения стран Европы по поводу ядерной программы страны нереалистичные: если на них будут настаивать, это не приблизит стороны к соглашению.

Ранее Трамп заявил, что Иран был в нескольких неделях от создания ядерного оружия.