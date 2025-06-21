Иран пообещал сокрушить Израиль в случае продолжения агрессии

Пезешкиан: Иран готов к диалогу по атому, но не откажется от ядерной программы

Иран готов вести диалог для подтверждения мирного характера своей ядерной программы. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.

«Мы готовы к диалогу и сотрудничеству для укрепления доверия в области мирного атома», — заявил иранский лидер.

При этом Пезешкиан подчеркнул, что Иран не согласится на полное сворачивание ядерной программы. Более того, Исламская Республика даст сокрушительный ответ на продолжающуюся агрессию со стороны Израиля.

На этой неделе в Женеве Иран провел переговоры с тремя европейскими странами. На встрече присутствовали министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас. В ходе нее договорились продолжить переговоры по ядерной программе Ирана.

Позднее в Исламской Республике заявили, что предложения стран Европы по поводу ядерной программы страны нереалистичные: если на них будут настаивать, это не приблизит стороны к соглашению.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3». Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами до сих пор.

Ранее Медведев призвал Израиль отказаться от ядерных программ вместе с Ираном.