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В Минобороны сообщили об обстоятельствах взятия села Запорожье

МО РФ: морпехи ВСУ отступили из-под Запорожья в ДНР из-за потерь

Морпехи 37-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили из-под села Запорожье в ДНР из-за значительных потерь. Об этом сообщило министерство обороны РФ, передает ТАСС.

«Завершив зачистку зданий, подвальных помещений, а также разминирование прилегающей местности, штурмовики развернули российские флаги», — сообщили в ведомстве.

Взятие Запорожья силами группировки войск «Восток» было названо важной ступенью на пути к полному освобождению ДНР.

По данным ведомства, за сутки ведения боев с «Востоком» Вооруженные силы Украины потеряли свыше 200 бойцов, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

До этого ВС РФ взяли под контроль село Редкодуб в ДНР.

20 июня президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что у России нет задачи брать город Сумы (столицу Сумской области Украины), однако такая возможность им не исключается.

Ранее ВС России за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.

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