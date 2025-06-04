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Российские войска взяли под контроль один из населенных пунктов в ДНР

МО РФ: ВС РФ освободили село Редкодуб в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Редкодуб в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что бои шли в районах населенных пунктов Чистоводовка, Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка в Харьковской области и Волчий Яр в Донецкой народной республике.

До этого Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие российской группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области. Украинские военные потеряли два танка, четыре боевые бронированные машины (ББМ), шесть автомобилей, а также четыре орудия полевой артиллерии и 225 человек личного состава.

Также ранее стало известно, что украинское командование перебросило пограничные подразделения в Сумскую область. Переброшенные пограничники участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады территориальной обороны.

Ранее военный эксперт рассказал о значении продвижения ВС России в Сумской области.

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