Российские войска взяли под контроль населенный пункт Редкодуб в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что бои шли в районах населенных пунктов Чистоводовка, Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка в Харьковской области и Волчий Яр в Донецкой народной республике.

До этого Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие российской группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области. Украинские военные потеряли два танка, четыре боевые бронированные машины (ББМ), шесть автомобилей, а также четыре орудия полевой артиллерии и 225 человек личного состава.

Также ранее стало известно, что украинское командование перебросило пограничные подразделения в Сумскую область. Переброшенные пограничники участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады территориальной обороны.

Ранее военный эксперт рассказал о значении продвижения ВС России в Сумской области.