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Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта

Минобороны: ВС России за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР), Харьковской области, а также освободили село в Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Горналь Курской области», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что это последний населенный пункт, который контролировали украинские военные.

В Минобороны также заявили, что подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над населенными пунктами Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое в ДНР.

30 апреля президент России Владимир Путин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были выбиты из Курской области, однако разрозненные группы противника «еще сидят там в перелесках и норах в полной изоляции». По словам главы государства, украинские военнослужащие просят свое командование об эвакуации, однако вызволить их невозможно, и бойцы ВС РФ предлагают им сдаться.

Ранее в ВС РФ высмеяли заявление Украины об «организованном выводе» ВСУ из Курской области.

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