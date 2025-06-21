Военнослужащие Воздушно-десантных войск России уничтожили бронегруппу украинской армии в Сумской области при расширении буферной зоны. Об этом сообщил РИА Новости офицер с позывным «Витязь».

По его словам, подразделения штурмовой десантной группы нанесли удар по украинской технике, среди которой были танки советского образца, оснащённые защитой от дронов. Также в составе уничтоженной колонны находилась бронетехника западного производства.

Агентство также получило в распоряжение видеозапись, на которой, как утверждается, зафиксирован момент ликвидации украинской бронегруппы.

До этого стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы на Сумское направление, но несет большие потери. По данным РИА Новости, все атаки украинской армии «заканчиваются безрезультатно и сопровождаются значительными потерями личного состава».

21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине услышат заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия не исключает возможности «забрать» Сумы.

Ранее стало известно, сколько осталось пройти наступающим на Сумы бойцам РФ.