Офицер Шершнев: потери ВСУ в зоне «Севера» составили до 215 бойцов за сутки

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки потеряли до 215 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск «Север». Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев, передает ТАСС.

«Потери противника составили до 215 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и склад материальных средств», — заявил он.

По словам офицера, российские солдаты нанесли поражение живой силе и технике украинской стороны в районах Бессаловки, Варачино, Садков, Малой Корчаковки и Новой Сечи Сумской области.

До этого стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы на Сумское направление, но несет большие потери. По данным РИА Новости, все атаки украинской армии «заканчиваются безрезультатно и сопровождаются значительными потерями личного состава».

21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине услышат заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия не исключает возможности «забрать» Сумы.

Ранее стало известно, сколько осталось пройтинаступающим на Сумы бойцам РФ.