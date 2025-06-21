Израиль объявил о запуске ракет с территории Ирана

Иран ночью запустил ракеты в сторону Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:40 по московскому времени.

Для перехвата целей задействованы израильские военно-воздушные силы.

Накануне иранские военные нанесли удар по зданию министерства внутренних дел Израиля в городе Хайфе. Атака была осуществлена в ответ на израильский удар по зданию службы безопасности в Тегеране, который произошел 18 июня.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется война Израиля и Ирана для России.