Иран ударил по зданию МВД в Израиле

В КСИР заявили об ударе по зданию МВД в Хайфе

Иранские военные нанесли удар по зданию министерства внутренних дел Израиля в городе Хайфа. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Там также отметили, что атака была осуществлена в ответ на израильский удар по зданию службы безопасности в Тегеране, который произошел 18 июня.

20 июня сообщалось, что здания вблизи главного порта Хайфы получили повреждения в результате ракетной атаки Ирана. По словам заместителя местного мэра Сарит Голан-Штейнберг, в настоящее время власти города проводят оценку нанесенного ущерба.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в Иране назвали условие для прекращения ударов по Израилю.