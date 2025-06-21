В Иране считают, что США могли использовать переговоры для прикрытия Израиля

Соединенные Штаты через переговорный процесс прикрывали подготовку ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News.

«Теперь все зависит от США — хотят ли они действительно найти дипломатическое решение, или у них изначально был иной план и они все равно намеревались атаковать Иран», — заявил Арагчи.

Глава иранского внешнеполитического ведомства добавил, что для США переговоры, возможно, были прикрытием — чтобы дать Израилю возможность подготовить и нанести удары по Ирану.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами заявил, что отправка военнослужащих США на территорию Ирана является крайней мерой.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется война Израиля и Ирана для России.