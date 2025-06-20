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Зеленский прокомментировал слова Путина о взятии Сум

Зеленский: отдельное внимание сегодня уделяется ситуации в Сумской области
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Thomas Peter/Reuters

Главной темой заседания ставки верховного главнокомандующего, состоявшегося 20 июня, была ситуация в Сумской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«На ставке был представлен подробный доклад о положении на фронте. Особое внимание было уделено Сумской области и действиям в приграничных районах», — прокомментировал Зеленский.

Президент выразил благодарность военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) за проявленную стойкость. На заседании также обсуждались вопросы, связанные с поставками вооружения. Зеленский поручил активизировать работу с партнерами для увеличения объема инвестиций.

Сегодня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), не исключил возможность взятия Сум. Он также отметил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров.

Путин 20 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Выступление длилось 55 минут. После него президент отвечает на вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее глава Минобороны Украины не явился в Раду для отчета о провале ВСУ под Сумами.

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