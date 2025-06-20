Стало известно о поврежденных зданиях вблизи порта Хайфы после атаки Ирана

Здания вблизи главного порта Хайфы (Израиль) были повреждены в результате ракетной атаки Ирана. Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на заместителя мэра города Сарит Голан-Штейнберг.

«Заместитель мэра Хайфы заявила, что здания возле главного порта города были повреждены после того, как неподалеку упала иранская ракета», — говорится в материале.

Сообщается, что в настоящий момент власти города проводят оценку нанесенного ущерба.

До этого в пятницу официальный представитель иранской операции «Правдивое обещание 3» Иман Таджик сообщил об очередной ракетной атаке Ирана на Израиль.

По информации пресс-службы скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» (MDA), число пострадавших в результате ракетного обстрела достигло 17 человек.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее Иран нанес ракетный удар по офису Microsoft в Израиле.