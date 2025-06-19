В Иране назвали условие для прекращения ударов по Израилю

ВСНБ: Иран прекратит удары, когда Израиль будет наказан и выплатит репарации

Иран прекратит обстреливать Израиль только тогда, когда еврейское государство «будет наказано» и выплатит репарации исламской республике. Об этом сообщается в заявлении иранского Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ), которое цитирует агентство IRNA.

«Возмездие продолжится до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены», — отмечается в заявлении.

Сегодня иранский телеканал SNN сообщил, что Вооруженные силы Ирана выпустили новую волну ракет в сторону Израиля.

До этого в пресс-службе израильского министерства иностранных дел заявили, что Иран впервые с начала военного конфликта с еврейским государством использовал ракету с кассетным боеприпасом.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Кадыров обвинил «сионистов» в провоцировании Ирана.