Самолет с обменянными солдатами ВС РФ сел в Подмосковье

Самолет с шестой группой российских военных, вернувшихся с подконтрольной украинским властям территории в рамках обмена, приземлился в одном из подмосковных аэропортов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
19 июня Минобороны России сообщило об обмене военнопленными. Позже появились кадры возвращения российских солдат. Обмен был выполнен в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.
Сначала российские военнослужащие прибыли на территорию Белоруссии, где им оказывали необходимую психологическую и медицинскую помощь. После отправки в РФ военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
Факт обмена подтвердил впоследствии украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, некоторые из солдат ВСУ провели в российском плену около двух лет.
14 июня источник в российской переговорной группе сообщил, что Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены ранеными.
Ранее вернувшиеся из плена ВСУ российские солдаты созвонились с родными.