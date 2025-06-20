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Самолет с обменянными солдатами ВС РФ сел в Подмосковье

РИА: самолет с 6-й группой обменянных бойцов РФ сел в Подмосковье
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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Самолет с шестой группой российских военных, вернувшихся с подконтрольной украинским властям территории в рамках обмена, приземлился в одном из подмосковных аэропортов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

19 июня Минобороны России сообщило об обмене военнопленными. Позже появились кадры возвращения российских солдат. Обмен был выполнен в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.

Сначала российские военнослужащие прибыли на территорию Белоруссии, где им оказывали необходимую психологическую и медицинскую помощь. После отправки в РФ военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

Факт обмена подтвердил впоследствии украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, некоторые из солдат ВСУ провели в российском плену около двух лет.

14 июня источник в российской переговорной группе сообщил, что Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены ранеными.

Ранее вернувшиеся из плена ВСУ российские солдаты созвонились с родными.

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