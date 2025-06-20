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Вернувшиеся из плена ВСУ российские солдаты созвонились с родными

Российские солдаты, вернувшиеся из плена ВСУ, позвонили родителям
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Министерство обороны РФ

Солдаты Вооруженных сил России, которые вернулись из украинского плена, уже позвонили своим родственникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Алло! Мам, привет, я приехал, я вернулся <...> все нормально <...> Всех люблю, всем привет», — сказал один из них в трубку.

Он объяснил матери, что сейчас находится в Белоруссии, но скоро прилетит в Россию.

Другой военный позвонил сыну и попросил его дождаться приезда отца домой.

19 июня Минобороны России сообщило об обмене военнопленными. Позже появились кадры возвращения российских солдат. Обмен был выполнен в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.

Факт обмена подтвердил впоследствии украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, некоторые из солдат ВСУ провели в российском плену около двух лет.

Ранее пленный украинский солдат рассказал о массовом бегстве мобилизованных.

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