Путин оценил темпы производства российского ОПК

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России набрал хороший темп производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В целом наш оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп. Предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений военной техники», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия намерена модернизировать свои военные объекты. По его словам, в рамках работы планируется оснащение их современными видами техники.

Также российский лидер подчеркнул, что страна намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными государствами. Президент уточнил, что речь идет о поставках и модернизации техники, совместных разработках, подготовке кадрах, а также создании предприятий и производственных мощностей «под ключ».

Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин предложил извлекать ценные компоненты из промышленных отходов.