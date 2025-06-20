Названо число пострадавших в Израиле из-за атак Ирана

В Израиле более 1,2 тыс. человек пострадали в результате атак Ирана

Около 1,2 тысячи человек в Израиле пострадали в результате атак армии Ирана с начала конфликта между странами. Об этом сообщила пресс-служба правительства еврейского государства, пишет РИА Новости.

«Пострадало 1217 человек: 12 человек находятся в тяжелом состоянии, 49 человек получили серьезные ранения и 1156 человек получили легкие ранения», — сказано в сообщении властей.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Иран запустил 25 ракет в сторону Израиля.