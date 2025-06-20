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Иран запустил 25 ракет в сторону Израиля, фиксировались попадания

ТАСС: Иран запустил ракеты в сторону Израиля, был слышен взрыв
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AP

Израильские военные зафиксировали запуск ракет со стороны Ирана, во многих районах Израиля была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как убедился корреспондент агентства, сирены прозвучали в том числе в окрестностях Тель-Авива, во время обстрела был слышен, по меньшей мере, один громкий взрыв.

ТАСС, ссылаясь на источник в Национальной службе скорой помощи Израиля, сообщил также, что по меньшей мере два человека получили ранения, один находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести.

Портал Ynet также сообщил, что воздушная тревога одновременно была объявлена во многих частях еврейского государства — от севера до юга, включая район Эйлата на берегу Красного моря.

В свою очередь 12-й канал израильского телевидения сообщил, что в ходе очередной атаки Иран, по предварительной оценке, запустил по Израилю около 25 ракет.

Армия обороны Израиля последствия обстрела пока не комментировала. При этом военные дали отбой тревоги, населению разрешено покинуть укрытия. Поисково-спасательные силы ЦАХАЛа работают на месте, где получено сообщение о падении снаряда.

18 июня Израиль атаковал иранские объекты, якобы производящие компоненты для ядерного оружия. Ударам подверглись заводы по производству центрифуг и некие другие цели, предназначенные для «расширения масштабов и ускорения обогащения урана». МАГАТЭ подтвердило, что одно здание получило повреждение, еще два разрушены. Иран также нанес удар по израильским городам. Иранские военные заявили, что «Железный купол» больше не может отражать их новые ракеты «Фаттах». В МИД России заявили, что в связи с эскалацией появилась угроза ядерной катастрофы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее последствия удара Израиля по ядерному реактору в Иране попали на камеру.

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