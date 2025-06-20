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Иран начал ракетную атаку на Израиль

Fars: Иран начал ракетную атаку на Израиль
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AP

Иран начал ракетную атаку на Израиль. Об этом сообщает агентство Fars.

Других подробностей в сообщении информагентства не приводится.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной и представляет опасность не только для самого региона, но и для всего мира. По его словам, наращивание числа сторон, вовлеченных в конфликт, может лишь усугубить обстановку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что атака армии Израиля по ядерным объектам Ирана должна вызывать серьезную озабоченность всего международного сообщества.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.

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