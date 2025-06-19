Пленный Чернец: около двух тысяч солдат ВСУ сбежали при отправке на фронт

Пленный боец Вооруженных сил Украины Вадим Чернец на допросе заявил, что, по его информации, около двух тысяч мобилизованных украинцев сбежали из поездов и автобусов по пути на обучение или в зону боевых действий. Это сообщило РИА Новости.

По словам Чернеца, многие украинцы уклоняются от мобилизации, прячутся дома, а на улицу выходят лишь их жены. Он и сам долго избегал военкомата, но однажды вышел за сигаретами и сразу попался работникам ТЦК (аналог военкомата в России). Медкомиссию, как утверждает мужчина, он прошел за считаные минуты. Несмотря на диагноз «эпилепсия», его признали годным к службе.

Пленный сообщил, что уровень подготовки в учебной части был крайне низким и не помог ему в бою. Сначала его направили в 155-ю бригаду, а после ее расформирования — в 32-ю. Командование, по его словам, давало расплывчатые приказы, не обеспечивая реальной безопасности. Он отметил, что в момент отправки на позиции ощущал, что домой он не вернется живым.

Ранее российский боец убедил двух солдат ВСУ сдаться в плен без единого выстрела.