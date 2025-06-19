Пленный украинский солдат рассказал о массовом бегстве мобилизованных

Пленный боец Вооруженных сил Украины Вадим Чернец на допросе заявил, что, по его информации, около двух тысяч мобилизованных украинцев сбежали из поездов и автобусов по пути на обучение или в зону боевых действий. Это сообщило РИА Новости.
По словам Чернеца, многие украинцы уклоняются от мобилизации, прячутся дома, а на улицу выходят лишь их жены. Он и сам долго избегал военкомата, но однажды вышел за сигаретами и сразу попался работникам ТЦК (аналог военкомата в России). Медкомиссию, как утверждает мужчина, он прошел за считаные минуты. Несмотря на диагноз «эпилепсия», его признали годным к службе.
Пленный сообщил, что уровень подготовки в учебной части был крайне низким и не помог ему в бою. Сначала его направили в 155-ю бригаду, а после ее расформирования — в 32-ю. Командование, по его словам, давало расплывчатые приказы, не обеспечивая реальной безопасности. Он отметил, что в момент отправки на позиции ощущал, что домой он не вернется живым.
Ранее российский боец убедил двух солдат ВСУ сдаться в плен без единого выстрела.