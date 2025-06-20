В Финляндии предупредили о последствиях вмешательства США в конфликт на Ближнем Востоке

Вмешательство Соединенных Штатов в возможное обострение между Ираном и Израилем может обернуться угрозой применения тактического ядерного оружия. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.

По мнению эксперта, наибольшая опасность заключается не только в том, что американское участие может привести к масштабному региональному конфликту. Он считает, что подобный сценарий может спровоцировать применение ядерного оружия для удара по объектам в Иране, в частности, по подземному ядерному центру в Фордо. Малинен отметил, что в случае такого развития событий мир «уже никогда не будет прежним».

Издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США могут ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по иранскому ядерному объекту в Фордо. При этом в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) призвали стороны к деэскалации и назвали такой шаг излишним.

До этого издание The Economist писало, что Израиль начал войну с Ираном из-за данных о подготовке Корпусом стражей исламской революции сопряжения ядерной боеголовки с ракетой. Вечером 19 июня в Белом доме заявили, что Ирану понадобится пара недель для создания ядерного оружия. На этом фоне телеканал Fox News сообщил, что США не исключают применение тактического ядерного оружия в Иране.

Ранее последствия удара Израиля по ядерному реактору в Иране попали на камеру.