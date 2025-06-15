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Боец из Бурятии вывел из окружения десять срочников, а сам попал в плен

РИА Новости: вернувшийся из плена боец ВС РФ вывел из окружения десять срочников
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вернувшийся из украинского плена военный Вооруженных сил (ВС) России из Бурятии, предположительно, помог десяти срочникам выйти из окружения в Курской области. Об этом рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.

Она уточнила, что этой информацией с ней поделилась супруга военнослужащего.

«По словам супруги, в Курской области он помог десяти солдатам срочной службы выйти из окружения, а сам попал в плен», — поделилась Жамбалова, добавив, что эта история будет проверяться.

Омбудсмен отметила, что из украинского плена вернулись два бойца из Бурятии. На данный момент они находятся на территории РФ и получают необходимую медицинскую помощь.

14 июня Минобороны России сообщило об очередном обмене военнопленными с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, достигнутых на переговорах 2 июня.

Предыдущий обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 12 июня.

В российском оборонном ведомстве сообщили о готовности к проведению подобных обменов в ежедневном режиме. Однако, по данным МО, Киев работать в таком же оперативном темпе не готов.

Ранее Минобороны РФ показало вернувшихся из плена военнослужащих.

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