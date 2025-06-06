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Российские зенитчики рассказали, как сбили украинский МиГ-29

Рассчет ЗРК «Бук-М3» рассказал о сбитии украинского истребителя МиГ-29
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Станислав Красильников/РИА Новости

Расчет российского зенитно-ракетного комплекса ЗРК «Бук-М3» рассказал о сбитии украинского истребителя МиГ-29. Рассказ бойцов передало ТАСС.

«Работали в автономном режиме боевого дежурства, вышли на боевое дежурство в поле. По времени прошло около полутора часов, после чего на наших радарах появилась цель по характеристикам самолет. После этого доложили на командный пункт, где нам дали разрешение на пуск. После этого начальник расчета произвел пуск по этой цели и поразил ее», — рассказал боец расчета по имени Азамат.

Он добавил, что это был первый его сбитый самолет — Азамат сообщил, что это стало незабываемым ощущением.

Расчет российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 27 мая сбил украинский истребитель МиГ-29, пилот которого вел себя особо дерзко и вызывающе.

Командир расчета Антон Осипов сообщил, что наглое поведение все же подвело украинского аса — экипаж «Бука» не оставил ему шансов, уничтожив истребитель.

Ранее в воздушных силах Украины заявили о потере истребителя F-16.

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