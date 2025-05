«Угробили еще один»: как ВСУ потеряли истребитель F-16 и сколько их осталось у Киева

Минус один

Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, связь с F-16 потеряли около 03:30 16 мая.

«Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения противника. По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет вдали от населенного пункта и успешно катапультировался», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что члены поисково-спасательной группы быстро нашли и эвакуировали пилота.

«Самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств предназначена комиссия, которая уже приступила к работе», — отметили в Воздушных силах ВСУ.

«ВСУ угробили еще один F-16 <...> Лучшая антиреклама любого вооружения и техники — отдать ее в пользование Украине», — отметил автор Telegram-канала «Два майора».

Впервые о поражении украинского F-16 стало известно в конце августа прошлого года. Как сообщали источники газеты The Wall Street Journal, самолет потеряли якобы из-за ошибки пилота. Президент Украины Владимир Зеленский тогда уволил командующего авиацией ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука. Источники The New York Times тогда отмечали, что истребитель могли сбить сами украинцы из зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Погибший в результате крушения пилот Алексей Месь проходил обучение полетам на F-16 в ускоренном режиме. ВСУ договорились сотрудничать с США в рамках расследования уничтожения самолета. Месю посмертно присвоили звание Героя Украины.

Месяц назад Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного украинского F-16.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отчитались в министерстве.

Украина подтвердила утрату самолета.

«12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов», — уточнили в Воздушных силах ВСУ.

Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала военных — по ее мнению, на Украине до сих пор не отрегулирована система распознавания воздушных целей.

По состоянию на 15 мая, с начала военной операции ВС России уничтожили 662 украинских самолета и 283 вертолета.

Сколько у ВСУ F-16

Первые истребители Украина получила в конце июля 2024 года. Их договорились размещать «в 40 километрах или более» от линии фронта, чтобы их не уничтожили российские военные, заявлял главком ВСУ Александр Сырский. Как сообщали источники The Economist, украинская сторона получила тогда первые 10 самолетов, а всего ВСУ обещали передать 79 таких истребителей. Самолеты решили поставить Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания. Источники The Wall Street Journal уточняли, что F-16 оснастят ракетами класса «воздух-воздух» AMRAAM и «воздух-земля» AGM-88 HARM.

По словам начальника управления коммуникаций командования украинских воздушных сил Юрия Игната, ВСУ получили «не совсем новые модели» F-16. Он посетовал, что они не смогут «соревноваться» с российскими Су-35 «один на один в воздушном бою».

В конце апреля военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что у ВСУ осталось около восьми американских истребителей.

«Военно-воздушные силы Украины представлены некоторым количеством советской техники: МиГ-29 и Су-27. Есть в пределах шести-восьми самолетов F-16 и неопределенное количество вертолетов. Вот и все военно-воздушные силы Украины», — объяснил он и добавил, что в распоряжении ВСУ есть около 10 МиГ-29 и Су-27.

В Кремле ранее предупреждали, что передача Украине истребителей F-16 еще больше вовлечет страны Запада в конфликт с Россией.