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Из кубинского посольства в Иране эвакуировали женщин и детей

Главы МИД Кубы: женщин и детей эвакуировали из посольства в Иране
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Telegram-канал Bruno Rodriguez Parrilla

Женщины и дети из посольства Кубы в Иране были эвакуированы на фоне обострения ситуации с ирано-израильским конфликтом. Об этом сообщил глава МИД карибской республики Бруно Родригес Паррилья в своем Telegram-канале.

«Женщины и дети посольства Кубы в Иране были эвакуированы в свете сионистской агрессии против этой страны, в их числе один ребенок и трое кубинских журналистов, которые живут в Тегеране», — сообщил глава дипломатии Кубы.

Паррилья добавил, что несмотря на эти решения, кубинское диппредставительство «продолжает ежедневную работу и консульское обслуживание кубинцев, проживающих в персидской стране».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

18 июня американский президент Дональд Трамп допустил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не примет его «последний ультиматум». По его словам, воздушное пространство над Ираном находится под контролем США, а сама страна осталась без систем ПВО.

Ранее Нетаньяху заявил, что его семья заплатила личную цену в конфликте с Ираном.

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