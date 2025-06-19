Нетаньяху заявил, что его семья заплатила личную цену в конфликте с Ираном

Нетаньяху о «личных потерях» из-за конфликта с Ираном: мой сын отменил свадьбу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя конфликт с Ираном, заявил, что все израильтяне страдают, напомнив, что его семья тоже заплатила «личную цену»: его сын Авнер был вынужден отменить свадьбу. Об этом сообщает портал Ynet.

Глава еврейского правительства, приехав в больницу Сорока, которая подверглась мощному обстрелу со стороны Ирана, сравнил ситуацию с «Блицем» — многомесячной бомбардировкой Великобритании со стороны гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны.

«Весь народ Израиля платит цену. Мы переживаем «Блиц» и великолепно справляемся с этим. Есть личные издержки, люди получили ранения, семьи потеряли близких. Каждый из нас платит личную цену <...>: уже второй раз мой сын Авнер отменил свадьбу из-за ракетных угроз», — заявил Нетаньяху.

Премьер Израиля подчеркнул, что это личная цена как для него самого, так и для невесты сына. Также Нетаньяху назвал свою супругу героем, которая также несет личное бремя.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее сообщалось, что США готовятся обрушить МОР на Иран.