Стало известно о запуске Ираном новой волны ракет в сторону Израиля

Вооруженные силы Ирана выпустили новую волну ракет в сторону Израиля. Об этом сообщает иранский телеканал SNN.

19 июня в пресс-службе израильского министерства иностранных дел сообщили, что Иран впервые с начала военного конфликта с еврейским государством использовал ракету с кассетным боеприпасом.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя конфликт с Ираном, заявил, что все израильтяне страдают, напомнив, что его семья тоже заплатила «личную цену»: его сын Авнер был вынужден отменить свадьбу.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее сообщалось, что США готовятся обрушить МОР на Иран.