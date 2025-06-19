Стало известно о запуске Ираном новой волны ракет в сторону Израиля

Вооруженные силы Ирана выпустили новую волну ракет в сторону Израиля. Об этом сообщает иранский телеканал SNN.
19 июня в пресс-службе израильского министерства иностранных дел сообщили, что Иран впервые с начала военного конфликта с еврейским государством использовал ракету с кассетным боеприпасом.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя конфликт с Ираном, заявил, что все израильтяне страдают, напомнив, что его семья тоже заплатила «личную цену»: его сын Авнер был вынужден отменить свадьбу.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.
В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.
Ранее сообщалось, что США готовятся обрушить МОР на Иран.