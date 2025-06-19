На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров прокомментировал реакцию Ирана на действия Израиля

Кадыров обвинил «сионистов» в провоцировании Ирана
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал текущую ситуацию между Израилем и Ираном. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что, ощущая безнаказанность за «геноцид палестинского народа», израильская сторона «решила спровоцировать теперь уже Иран и создать на карте мира еще одну горячую точку». Он напомнил, что на протяжении десятилетий «сионисты и западные сатанисты» распространяли информацию о скором создании Ираном ядерного оружия.

Кадыров сравнил нынешнюю политику Запада с иракским сценарием.

«Под предлогом вероятности существования ядерного оружия отутюжили весь Ирак, <...> положили сотни тысяч мирного населения, отбросили страну на десятилетия назад и сейчас собираются сделать то же самое с Ираном», — подчеркнул Кадыров.

Он также заявил, что считает реакцию иранских военных «вполне логичным, тактически правильным решением».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку при необходимости.

Ранее сообщалось, что США готовятся обрушить на Иран «Матерь всех бомб».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами