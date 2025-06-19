Кадыров прокомментировал реакцию Ирана на действия Израиля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал текущую ситуацию между Израилем и Ираном. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что, ощущая безнаказанность за «геноцид палестинского народа», израильская сторона «решила спровоцировать теперь уже Иран и создать на карте мира еще одну горячую точку». Он напомнил, что на протяжении десятилетий «сионисты и западные сатанисты» распространяли информацию о скором создании Ираном ядерного оружия.

Кадыров сравнил нынешнюю политику Запада с иракским сценарием.

«Под предлогом вероятности существования ядерного оружия отутюжили весь Ирак, <...> положили сотни тысяч мирного населения, отбросили страну на десятилетия назад и сейчас собираются сделать то же самое с Ираном», — подчеркнул Кадыров.

Он также заявил, что считает реакцию иранских военных «вполне логичным, тактически правильным решением».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать Ирану гуманитарную поддержку при необходимости.

Ранее сообщалось, что США готовятся обрушить на Иран «Матерь всех бомб».