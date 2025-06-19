Израиль обвинил Иран в использовании ракеты с кассетным боеприпасом

Иран впервые с начала военного конфликта с Израилем использовал ракету с кассетным боеприпасом. Об этом сообщила пресс-служба израильского министерства иностранных дел.

«Сегодня Иран впервые атаковал израильские города ракетой с кассетным боеприпасом», — говорится в публикации.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив страну в реализации военно-ядерной программы. Целями воздушных атак и рейдов диверсионных групп стали ядерные объекты, высокопоставленные военные, ведущие ученые-ядерщики, авиабазы, средства ПВО и ракетные установки «земля-земля».

18 июня президент США Дональд Трамп допустил, что США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран не примет его «последний ультиматум». По его словам, воздушное пространство над Ираном находится под контролем США, а сама страна осталась без систем ПВО. Американский лидер также сказал, что его терпение в отношении Ирана уже давно кончилось, поэтому они «занимаются тем, чем занимаются».

Ранее букмекеры оценили вероятность удара США по Ирану до июля.