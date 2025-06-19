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Появилось видео с освобожденными из плена российскими военнослужащими

Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из плена российскими солдатами

Министерство обороны РФ опубликовало видео прибытия группы военных Вооруженных сил России с подконтрольной Киеву территории.

Обмен состоялся 19 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Сообщается, что взамен со стороны РФ была передана группа военнопленных ВСУ.

«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной после 22 июня.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом, отметив, что промедление может ухудшить положение Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, что Зеленский хочет получить от встречи с Путиным.

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