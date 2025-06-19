В Финляндии парламентарии проголосовали за выход страны из конвенции о минах

Парламент Финляндии поддержал выход страны из конвенции о противопехотных минах

Депутаты финского парламента проголосовали за выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Об этом сообщается в заявлении на сайте парламента.

Документ поддержали 157 парламентариев, 18 законодателей выступили против.

В апреле министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин является непростым решением. По ее словам, вероятный выход Финляндии из конвенции не ослабляет приверженность Хельсинки международной договорной системе.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен назвал оправданными репутационные риски из-за планируемого выхода страны из этой конвенции.

До этого заведующий кафедрой Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Константин Худолей заявил, что власти Финляндии решили выйти из конвенции из-за желания установить минные ограждения на границе с Россией.

Оттавская конвенция была принята 18 сентября 1997 года. Договор предусматривает запрет на применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, которые наносят значительный вред мирному населению.

Ранее сообщалось, что Польша намерена заминировать границы с Белоруссией и Россией.