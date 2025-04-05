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Глава финского МИД назвала решение о выходе из Оттавской конвенции непростым

МИД Финляндии назвал непростым решение о выходе из конвенции о запрете мин
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Виктор Антонюк/РИА Новости

Выход Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин является непростым решением. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен в эфире телерадиовещателя Yle, передает РИА Новости.

«На самом деле, реакция в конечном счете была довольно умеренной, но очевидно, что это непростой шаг и для Финляндии...» — сказала она, отметив, что главной целью внешней политики и политики безопасности страны является обеспечение территориальной целостности, независимости и безопасности.

По ее словам, вероятный выход Финляндии из Оттавской конвенции не ослабляет приверженность Хельсинки международной договорной системе.

Оттавская конвенция, вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование противопехотных мин, которые наносят значительный вред мирному населению.

Накануне министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью назвал оправданными репутационные риски из-за планируемого выхода страны из этой конвенции.

Ранее в Норвегии назвали прискорбным выход Финляндии из Оттавской конвенции.

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