Стало известно число находящихся в приграничных моргах России тел солдат ВСУ

Mash: 10 тысяч тел солдат ВСУ находятся в моргах Ростова, Курска и Белгорода

В моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся 10 тыс. тел украинских военнослужащих, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, в моргах проводятся процедуры опознания, экспертизы, а также согласовываются места и даты обмена.

Как отметил представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев, процедура может занять до полугода, если тело можно опознать сразу. В случае, если в наличии есть только фрагменты, то процедура может занять год.

Саралиев уточнил, что обмен проводится через белорусскую Новую Гуту на границе с Украиной и Климовским районом Брянской области. На время обмена вводится перемирие на определенном участке.

До этого российский президент Владимир Путин во время общения с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума подтвердил, что Россия готова передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ.

Ранее в МВД Украины заявили, что РФ якобы передала тела своих военных, «смешанных с телами украинцев».