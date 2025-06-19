Иранские ракеты способны достигать не менее 10 американских баз на Ближнем Востоке

Не менее десяти военных объектов США в регионе Ближнего Востока находятся в радиусе действия иранских ракетных систем. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная иранским агентством Tasnim.

Согласно схеме, под потенциальным ударом могут оказаться базы в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Омане, Сирии и Турции.

19 июня американская газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран.

Во время общения с журналистами вечером 18 июня американский лидер заявил, что не хочет вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке, но у Ирана не может быть ядерного оружия. По его словам, иранские чиновники хотят приехать в Вашингтон для обсуждения возможных переговоров, однако время для встречи прошло.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее сообщалось, что Трамп сомневается в эффективности удара США по иранскому ядерному объекту.