Трамп сомневается в эффективности удара США по иранскому ядерному объекту

Axios: Трамп сомневается, что авиабомба США МОР сможет разрушить завод в Фордо

Президент США Дональд Трамп сомневается в целесообразности участия страны в возможном ударе по иранскому ядерному объекту в Фордо. Об этом сообщает Axios со ссылкой на советников администрации.

По их данным, Трамп запросил анализ трех аспектов: военной необходимости, рисков затяжного конфликта и гарантий уничтожения ядерной программы Ирана.

Отмечается, что Трамп ставит под сомнение способность противобункерной авиабомбы MOP (массой 14 тонн) разрушить объект, защищенный 90-метровым скальным слоем. Также его беспокоят отсутствие боевого применения данного вооружения и риск вовлечения США в полномасштабный конфликт.

«Уничтожение бункера технически возможно, но это не решит проблему. Наша цель — полная денуклеаризация, а не единичная операция», — отметил источник.

Несмотря на военные планы, спецпосланник Стивен Уиткофф продолжает диалог с иранским МИД.

«Мы сохраняем каналы связи, но ответная заинтересованность Тегерана непостоянна», — пояснил собеседник издания.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Дональд Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран. Согласно публикации, это произошло вечером во вторник, 17 июня, когда политик говорил со своими старшими помощниками. Глава государства пояснил, что пока воздерживается от окончательного приказа, чтобы посмотреть, откажется ли Иран от своей ядерной программы.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.