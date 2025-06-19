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Стало известно, что США могут нанести несколько ударов по иранскому ядерному объекту

ABC News: США могут нанести несколько ударов по ядерному объекту Ирана в Фордо
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US Air Force

США могут нанести по иранскому ядерному объекту в Фордо не один, а несколько ударов. Об этом, ссылаясь на имеющий доступ к разведывательным данным источник, сообщает телеканал ABC News.

По имеющимся сведениям, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп свыкается с идеей мощной атаки на предприятие по обогащению ядерного топлива в Фордо. Скорее всего, удар по объекту будет не один, а несколько. В настоящее время идет подготовка к таким ударам.

19 июня американская газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп в частном порядке одобрил планы нападения на Иран.

Во время общения с журналистами вечером 18 июня американский лидер заявил, что не хочет вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке, но у Ирана не может быть ядерного оружия. По его словам, иранские чиновники хотят приехать в Вашингтон для обсуждения возможных переговоров, однако время для встречи прошло.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее Трамп заявил, что Иран был в нескольких неделях от создания ядерного оружия.

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