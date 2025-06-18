Иран повторил призыв к жителям Хайфы эвакуироваться. Об этом сообщает иранский телеканал SNN.

В эфире также был указан район Хайфы, который израильтянам рекомендуется покинуть «для спасения своих жизней».

В прошлый раз жителям Хайфы и Тель-Авива рекомендовал покинуть свои города начальник генерального штаба Ирана Абдулрахим Мусави.

Хайфа и Тель-Авив подвергаются обстрелам иранскими ракетами и становятся целями для налетов беспилотников чаще всего из-за большого количества правительственных, военных и других стратегических объектов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Белый дом повторил призыв Трампа к жителям Тегерана.