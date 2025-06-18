В ЦАХАЛ заявили об атаке на военные объекты Ирана в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по военным объектам Ирана, расположенным в Тегеране. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«В настоящее время ВВС Израиля наносят удары по военным объектам, принадлежащим иранскому режиму в Тегеране», — говорится в сообщении.

До этого «9 канал Израиль» сообщил, что израильские ВВС атаковали квартал Тегерана, где находится бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи. При этом агентство Nour News сообщало, что в восточной части столицы республики произошли взрывы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3».

Конфликт между странами продолжается пятый день. Власти Ирана пообещали прошедшей ночью особенно масштабные атаки. При этом Израиль атаковал, среди прочего, военный университет КСИР, предприятие по производству центрифуг для обогащения урана. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в МАГАТЭ сообщили о радиоактивном загрязнении на объекте в Иране.