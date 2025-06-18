В Иране заявили об атаках на квартал Тегерана, где находится бункер Хаменеи

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля бомбят квартал Тегерана, где находится бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает «9 канал Израиль» со ссылкой на иранские источники.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также заявил, что в настоящее время ВВС атакуют военные объекты иранского режима в районе Тегерана.

16 июня стало известно, что Хаменеи перевезли в бункер в районе Лавизан, расположенный к северо-востоку от Тегерана. По словам источников издания Iran International, это произошло спустя несколько часов после израильских ударов утром 13 июня.

15 июня The Wall Street Journal на фоне обострения на Ближнем Востоке со ссылкой на израильского чиновника писала, что власти Израиля рассматривают любые потенциальные цели для уничтожения ядерной программы Исламской Республики, в том числе Хаменеи. По словам источника газеты, удары Армии обороны страны наносятся не только по ядерной инфраструктуре, но и для подрыва политической и военной устойчивости противника.

Ранее верховный лидер Ирана предрек победу Тегерана в конфликте с Израилем и США.