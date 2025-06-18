На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тегеране произошли взрывы

Nour News: в восточной части Тегерана произошли взрывы
close
Shadati/Global Look Press

В восточной части столицы Ирана города Тегеран произошли взрывы. Об этом сообщает агентство Nour News.

«Сообщается, что звуки взрывов слышны в некоторых районах восточной части Тегерана», — говорится в сообщении.

Утром 18 июня правоохранительные органы Ирана пресекли ряд терактов, которые планировались неизвестными в городе Рэй в южном пригороде Тегерана. По данным Mehr, готовившая атаки группа, предположительно, связана с израильской разведкой «Моссад».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3».

Конфликт между странами продолжается пятый день. Власти Ирана пообещали прошедшей ночью особенно масштабные атаки. При этом Израиль атаковал, среди прочего, военный университет КСИР, предприятие по производству центрифуг для обогащения урана. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее верховный лидер Ирана предрек победу Тегерана в конфликте с Израилем и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами