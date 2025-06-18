В Тегеране произошли взрывы

В восточной части столицы Ирана города Тегеран произошли взрывы. Об этом сообщает агентство Nour News.

«Сообщается, что звуки взрывов слышны в некоторых районах восточной части Тегерана», — говорится в сообщении.

Утром 18 июня правоохранительные органы Ирана пресекли ряд терактов, которые планировались неизвестными в городе Рэй в южном пригороде Тегерана. По данным Mehr, готовившая атаки группа, предположительно, связана с израильской разведкой «Моссад».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3».

Конфликт между странами продолжается пятый день. Власти Ирана пообещали прошедшей ночью особенно масштабные атаки. При этом Израиль атаковал, среди прочего, военный университет КСИР, предприятие по производству центрифуг для обогащения урана. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее верховный лидер Ирана предрек победу Тегерана в конфликте с Израилем и США.