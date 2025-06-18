В МАГАТЭ сообщили о радиоактивном загрязнении на объекте в Иране

Гросси: небольшое радиоактивное загрязнение наблюдается на объекте в Натанзе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаль Гросси прокомментировал ситуацию на заводе по обогащению урана в иранском Натанзе. Его слова приводит ТАСС.

«В Натанзе, на том объекте, который получил больше всего урона, произошло небольшое радиоактивное загрязнение внутри периметра объекта», — заявил он.

При этом, по его словам, непосредственного вреда местным жителям нет.

Накануне МАГАТЭ обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения урана после ударов Израиля по ядерному объекту в иранском городе Натанз. Такой вывод был сделан на основе анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после пятничных атак Израиля, рассказали в агентстве. В отчетах по Исфахану и Фордо изменений нет, подчеркнули в МАГАТЭ.

До этого Гросси отмечал, что в результате ударов Израиля по ядерным объектам Ирана наибольшие повреждения получил объект в Натанзе.

Ранее в МИД РФ заявили о мониторинге информации об угрозе ядерной инфраструктуре Ирана.