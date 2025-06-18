В Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских БПЛА и снарядов

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили более 230 беспилотников и ракеты HIMARS

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 236 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Также уничтожены семь реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиабомбы JDAM, произведенные в США.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что силы противовоздушной обороны с начала спецоперации уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Forbes также писал, что новейшая российская система радиоэлектронной борьбы может существенно изменить ход событий в зоне специальной военной операции. Речь идет о новой и более мощной «глушилке дронов» под названием Black Eye (в переводе с английского — Черный глаз). Украинский эксперт по беспилотникам Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» назвал эту систему опасной.

Ранее стало известно, как бойцы спаслись от жажды во время операции «Поток».