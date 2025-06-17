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В спецназе «Ахмат» раскрыли, как бойцы спаслись от жажды во время операции «Поток»

Командир «Ахмата» «Аид»: хитрость спасла бойцов от жажды во время операции «Поток»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Во время легендарной операции «Поток» в Курской области бойцам приходилось тяжело – им нельзя было спать и отдыхать, а воды критически не хватало. От жажды спастись им удалось благодаря хитрости разведчиков, рассказал в интервью 360.ru командир отряда спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным «Аид».

В какой-то момент бойцам, которых терзала жажда, пришлось разрезать куртки и с помощью синтепона собирать конденсат – это позволяло им промочить губы, рассказал Аид. Также они прибегли к другим хитрым способам, например – клали на язык кусочек серебра, что способствует выработке слюны и помогает в моменты, когда пересыхает горло.

«Чтобы говорить между собой, приходилось иногда брать серебряное кольцо и класть его на язык. Просто чтобы что-то сказать. Настолько не хватало воды», — вспоминает «Аид».

Напомним, в начале марта российские войска провели операцию «Поток», которая позволила освободить город Суджа и практически всю часть Курской области, захваченную ВСУ. Как отмечал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, бойцы шесть суток находились в трубе, в которой до этого был газ, в результате чего получили разной степени тяжести отравления. В конце апреля он уточнял, что большинство бойцов группы «Аида» все еще находятся в госпитале. Так как им приходилось дышать солями тяжелых металлов и нефтехимией, это повлияло на их внутренние органы.

13 мая Апти Алаудинов сообщил, что большинство российских бойцов, принимавших участие в операции «Поток» по освобождению захваченной ВСУ Суджи в Курской области, вернулись к выполнению своих воинских обязанностей. По его словам, часть военнослужащих по-прежнему остается в госпиталях из-за очень специфического отравления организма.

Ранее в спецназе «Ахмат» рассказали о промахе ВСУ, который стоил им более $4 млн.

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