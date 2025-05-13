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СМИ узнали о новейшей российской системе РЭБ, способной изменить ход СВО

Forbes: новая российская разработка может изменить баланс сил на линии фронта
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Минобороны РФ

Новейшая российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) может существенно изменить ход событий в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в материале Forbes.

Речь идет о новой и более мощной глушилке дронов под названием Black Eye (в переводе с английского – Черный глаз). Украинский эксперт по беспилотникам Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» назвал эту систему опасной.

По данным Forbes, украинские войска пытаются обойти эту систему РЭБ, используя нестандартные частоты для запуска FPV-дронов, однако Black Eye продолжает демонстрировать свою эффективность как в отношении беспилотников типа Mavic, так и при глушении видеоканалов украинских FPV-дронов.

В апреле представитель НПО «Киловатт» Александр Чирков сообщил, что в России создали беспилотную логистическую систему «Ямщик» с функцией защиты от дронов. По словам специалиста, на данный момент поле боя становится все более безлюдным, в связи с чем требуются новые решения.

В конце марта этого года сообщалось, что в России разработан FPV-дрон «Сифа», который предназначен для уничтожения боевых вертолетов, разведывательных и ударных беспилотников.

Ранее в России создали первый в мире универсальный модульный беспилотник.

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