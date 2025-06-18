Минобороны сообщило об уничтожении 14 дронов над двумя регионами России

МО РФ: 14 дронов уничтожено над Курской и Орловской областями за 1,5 часа

Российские средства противовоздушной обороны в течение 1,5 часа уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины над Курской и Орловской областями. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, с 9:30 до 11:00 мск были сбиты 12 беспилотников над Курской областью и два — над Орловской.

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 48 беспилотников Вооруженных сил Украины.

В том числе силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины в Тульской области, сбили три цели. Об этом сообщал губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, никто не пострадал.

В конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность.

Ранее российские военные применили на СВО наземные роботизированные беспилотники.