Минобороны сообщило об уничтожении 14 дронов над двумя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны в течение 1,5 часа уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины над Курской и Орловской областями. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
По информации оборонного ведомства, с 9:30 до 11:00 мск были сбиты 12 беспилотников над Курской областью и два — над Орловской.
За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 48 беспилотников Вооруженных сил Украины.
В том числе силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Вооруженных сил Украины в Тульской области, сбили три цели. Об этом сообщал губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, никто не пострадал.
В конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность.
Ранее российские военные применили на СВО наземные роботизированные беспилотники.