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Российские военные применили на СВО наземные роботизированные беспилотники

ВС России применили наземные беспилотники «Шанхай» и «Лягушка» в зоне СВО
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Минобороны России

Российские военные применили в зоне специальной военной операции наземные роботизированные беспилотники «Шанхай» и «Лягушка». Об этом рассказал РИА Новости офицер-десантник с позывным «Мин».

Эти дроны используются десантниками группировки войск «Днепр» для доставки боекомплекта и провианта на передовую, для эвакуации раненых с поля боя, а также в качестве ударных машин. Уникальность дронов-внедорожников состоит в том, что за счет своих мягких резиновых гусениц они способны проходить спокойно там, где у колесной техники возникнут проблемы, рассказал военный.

Беспилотник «Лягушка» меньше по весу и размеру, «Шанхай» — более проходимый гусеничный дрон, у него также высокая грузоподъемность. Благодаря двум этим машинам можно решать задачи на значительном удалении и в условиях более сложного рельефа местности, увеличив радиус действия подразделения, поделился десантник.

По словам «Мина», «Шанхай» способен перевезти на себе до двух раненных бойцов, либо загрузить боекомплект, материально-техническое обеспечение.

Дроны также применяются десантниками «Днепра» и в качестве ударных средств.

Ранее в зоне СВО применили дроны «Гортензия».

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