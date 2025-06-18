За ночь над регионами России сбили около 50 беспилотников

За ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 48 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 14 аппаратов. Еще 11 перехвачены в Курской области, 10 — в Орловской, пять — в Белгородской, три — в Тульской. По два беспилотника сбиты над Калужской областью и в Московском регионе. Один аппарат уничтожен в небе над Липецкой областью.

В конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля добавил, что удары противника по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.