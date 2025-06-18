В подполье заявили об ударе по производственным цехам и складам ВСУ в районе Запорожья

Российские войска нанесли удар по производственным цехам и складам украинской армии в районе Запорожья. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Запорожье, был удар серией по производственным цехам и складам», — сказал он.
По словам Лебедева, в результате удара произошла «суровая детонация».
Накануне министерство обороны России сообщило о нанесении ночного удара по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Киевской и Запорожской областях.
По его данным, цель ударов была достигнута — все назначенные объекты поражены.
Как сообщало украинское МВД, в Киеве повреждены 27 объектов, в том числе объекты критической инфраструктуры.
До этого Минобороны РФ сообщило об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.
Ранее ВС РФ уничтожили склад мин и мост ВСУ в Запорожской области.