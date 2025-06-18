На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье заявили об ударе по производственным цехам и складам ВСУ в районе Запорожья

Лебедев: РФ ударила по производственным цехам и складам ВСУ в районе Запорожья
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по производственным цехам и складам украинской армии в районе Запорожья. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Запорожье, был удар серией по производственным цехам и складам», — сказал он.

По словам Лебедева, в результате удара произошла «суровая детонация».

Накануне министерство обороны России сообщило о нанесении ночного удара по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Киевской и Запорожской областях.

По его данным, цель ударов была достигнута — все назначенные объекты поражены.

Как сообщало украинское МВД, в Киеве повреждены 27 объектов, в том числе объекты критической инфраструктуры.

До этого Минобороны РФ сообщило об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

Ранее ВС РФ уничтожили склад мин и мост ВСУ в Запорожской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами