В подполье заявили об ударе по производственным цехам и складам ВСУ в районе Запорожья

Лебедев: РФ ударила по производственным цехам и складам ВСУ в районе Запорожья

Российские войска нанесли удар по производственным цехам и складам украинской армии в районе Запорожья. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Запорожье, был удар серией по производственным цехам и складам», — сказал он.

По словам Лебедева, в результате удара произошла «суровая детонация».

Накануне министерство обороны России сообщило о нанесении ночного удара по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Киевской и Запорожской областях.

По его данным, цель ударов была достигнута — все назначенные объекты поражены.

Как сообщало украинское МВД, в Киеве повреждены 27 объектов, в том числе объекты критической инфраструктуры.

До этого Минобороны РФ сообщило об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

Ранее ВС РФ уничтожили склад мин и мост ВСУ в Запорожской области.